NPB(日本野球機構)は26日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第25回中間発表を行いました。この日は上位陣に順位の変動はなし。それでも抑え投手部門では、2位の横山陸人投手(ロッテ)が、1位のマチャド投手(オリックス)と前日まで2万票以上あった差を8,256票までつめました。遊撃手部門では、1位の水野達稀選手(日本ハム)と2位の友杉篤輝選手(ロッテ)との差が1万1,620票差に縮まっています。投票締