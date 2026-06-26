ジェンハイが展開するライフスタイルブランド「Neakasa（ネアカサ）」は、吸着式衣類スチーマー『Neakasa Magic 1』に新色「グレー」と「シルバー」を追加した。 【画像あり】グレーとシルバーで黒で並べたい人にオススメ商品外観 新色はAmazonおよび楽天市場限定で販売される。6月30日までの期間限定で、各販売ページにて8%OFFクーポンが利用可能となっている。 落ち