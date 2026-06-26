JRグループ5社は、新幹線車内に防火補助用品を配備する。新幹線車内でのモバイルバッテリーの発煙・発火などの事案が発生していることを踏まえ、新たにファイヤーブランケット、バケツなどを配備する。ファイヤーブランケットは各車両のデッキ部に消火器とセット、バケツは車内業務用スペースにそれぞれ配備する。8月までに完了を予定している。モバイルバッテリーなどが発煙・発火した際、消火器を用いた初期消火に加え、これらの