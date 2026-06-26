タレント・美奈子（43）が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。元夫「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）が8度目の結婚を発表した件について言及した。美奈子は「結婚おめでとう〜さすがっす！！お幸せに」と祝福したが「ただ1つ訂正！わたしも一度も浮気した事ないけどもな笑笑笑笑」と投稿。一部ユーザーから「しれっと自己申告入れてくるの草」というコメントが寄せられると、美奈子は「だってさーーみんな浮気さ