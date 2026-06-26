NPBは26日、この日ZOZOマリンで開催を予定していたロッテ対ソフトバンクの試合が、雨天のため中止となったことを発表しました。現在、ソフトバンクは2位、ロッテは5位に位置しています。ソフトバンクは今季初の中止、ロッテは今季3度目となります。