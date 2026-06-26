【メカクッパ ギミックキーチェーン】 価格：2,200円 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品「メカクッパ ギミックキーチェーン」を発売した。価格は2,200円。 USJのオンラインストアページが更新され、「メカクッパ ギミックキーチェーン」が追加。メカクッパをモチ&