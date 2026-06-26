【モデルプレス＝2026/06/26】俳優の小沢仁志が、6月26日までに自身のInstagramを更新。ワンプレートの朝食を公開した。【写真】64歳俳優「おしゃれなカフェみたい」ガーリックトースト・スコッチエッグなどのワンプレート朝食◆小沢仁志、ワンプレート朝食披露小沢は「今朝は撮影であまり行けなかったブルドックスの試合」と自身が率いる野球チーム「ブルドックス」の試合に行くことを報告し、朝食の写真を投稿。「ガーリックトー