西日本豪雨倉敷市真備地区 2018年 西日本豪雨からまもなく8年。倉敷市長が25日、防災の取り組みについて語りました。 （倉敷市／伊東香織 市長）「（災害への）備えはまだまだではないかと思っていますので、繰り返し訓練をしたり、学校で子どもたちに伝えたりして、家に持って帰ってもらって、家で一緒に備えてもらう」 2018年の西日本豪雨で、倉敷市真備地区では、河川が氾濫するなど大きな被害を受けました。