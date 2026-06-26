フジテレビの親会社「フジ・メディア・ホールディングス」とSBIホールディングスが、メディア事業で資本業務提携の検討を始めると発表しました。具体的な協業の内容はこれから検討するということですが、たとえば、ドラマや映画、アニメなどのコンテンツ制作のほか、既存作品の海外展開やIP（知的財産）管理なども含め、協議していくとしています。一方、金融グループとメディア企業の関係について、SBIは日本テレビの取材に対し「