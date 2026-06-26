日本野球機構（NPB）は26日、出場登録・抹消選手を公示。オリックスの杉本裕太郎外野手（35）と横山聖哉内野手（20）が出場選手登録を抹消された。両膝の不調もあって5年ぶりに開幕2軍スタートとなった杉本は、5月26日のDeNA戦で今季初昇格。15試合出場で打率・128、0本塁打5打点。プロ入り11年目で通算100号本塁打に王手をかけていたがノーアーチに終わっていた。24日のソフトバンク戦では「7番・DH」で先発出場も4打数無安