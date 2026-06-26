日本野球機構(NPB)は26日の公示を発表。オリックスは横山聖哉選手と杉本裕太郎選手の登録を抹消しました。横山選手は13日に約1か月ぶりに1軍昇格し、3試合に出場、19日の西武戦ではスタメン出場し初回に内野安打を記録するも6回に代打を送られ途中交代となっていました。ここまで6試合に出場し、打率.154をマークしています。杉本選手は直近3試合スタメン出場を果たすも無安打で終えていました。ここまで15試合に出場し、打率.128