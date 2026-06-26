花を贈呈(岡山･北区北長瀬表町) 25日 4年ぶりとなる「木下大サーカス」の岡山公演が始まるのを前に、サーカスに出演するゾウに花が贈られました。 「木下大サーカス岡山公演」が27日、岡山市の岡山ドーム東隣の特設会場で始まります。 サーカスの無料招待券をもらった岡山県内の5つの障害者就労支援事業所の利用者が25日、お礼としてアジアゾウのカンマイちゃんにマリーゴ