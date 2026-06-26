カキ養殖（資料） 岡山県の2025-2026年シーズンの養殖カキの生産量が、前5シーズンの平均の約4割に落ち込んだことが分かりました。岡山県農林水産部が26日、県議会の農林水産委員会で報告しました。 報告によりますと、2025-2026年シーズンの岡山県の養殖カキの生産量は1170tで前5シーズン平均の約4割、生産金額は19億100万円で約6割でした。 瀬戸内海では各地でカキが大量死しています。原因を