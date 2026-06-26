AKB48史上初の契約解除となった花田藍衣（21）は、パーソナリティーを務めるラジオ番組「AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！」から降板することが明らかになった。文化放送が25日、サイトでこう発表した。【もっと読む】AKB花田藍衣が坊主に…思い出すのは峯岸みなみ…13年後に再び起きた大騒動に上がる苦言の嵐《この度、番組パーソナリティを務める花田藍衣さんが、諸般の事情により当番組を降板することとな