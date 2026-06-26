神戸山口組のヒットマンとして指名手配され、9年間も逃亡を続けていた菱川龍己幹部が6月23日、潜伏先の山口県下で殺人などの容疑で電撃逮捕されたとの一報は、またたく間に任侠界を駆け巡った。任侠界も騒然…当局も確認に走った超大物極道トップの死亡説事件のあらましはこうだ。2017年9月、神戸市長田区の路上で、絆會（当時は任侠山口組）の織田絆誠会長が自宅を出たところを襲撃され、ボディーガード役の楠本勇浩組員が拳