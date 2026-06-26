日本時間２７日午前０時半からカシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が討論会に参加する。２５日に５月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表されており、総合の前年比の伸びは４．１％上昇となり、大方の予想通りの結果だったが、前月の３．８％上昇から加速し、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のインフレ目標の２％から一段と上方に乖離した。こうした状況を受け、カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁から米ＦＲＢの次の一手