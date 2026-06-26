豪ドル円、NZドル円ともに売りが一服＝オセアニア為替概況 東京市場で日経平均が急落したことなどからドル円は円買いの動きに傾き、その動きを眺めて豪ドル円やNZドル円は軟調な動きとなった。豪ドル円は111.88近辺から111.25まで下落。その後は安値圏でもみ合っている。NZドル円は91.55から91.04まで下落した後、91.20付近まで戻りを見せている。 豪ドル/ドルは0.6916から0.6876付近まで下落。売りが一服すると0.68