26日午前5時25分ごろ、村山市大久保の大久保小学校付近で体長約1メートルのクマ１頭が目撃されました。酒田市では正午ごろ、北俣地内の畑でクマ1頭が目撃されました。また、金山町では午後3時ごろ、漆野地内の森林でクマ１頭が目撃されました。