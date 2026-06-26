材料たったの3つ！餃子の皮の活用レシピを試してみた 餃子を作ったときにあまりがちな餃子の皮。捨てるのはもったいないけれど、使い道に困りますよね。そこで今回は、餃子の皮で簡単「ブリトー風」のレシピを実際に試してみました。 油をひかないことでパリパリ食感に 1. 餃子の皮を並べて水でつなぎます。今回は餃子の皮を9枚使用しました。 2. ハムとチーズをのせます。 3. 皮のまわりに水をつけ、口を閉じて