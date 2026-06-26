■これまでのあらすじ隣人が妻の畑を通路代わりに使うため、トマトの支柱が傾いてしまった。妻の抗議に隣人は「風のせいじゃないの？」と開き直る。さらには貸し農園仲間に妻の悪口を触れ回るようになって…。そして後日、大事なトマトが踏み荒らされていて!?せっかく実ったトマトが踏み荒らされていました。誰が踏んだのか…、うちの畑を通路にしている三條さんがやったとしか考えられません！ だってほら、長靴の足跡がまっすぐ