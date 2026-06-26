首相官邸政府は26日、電力や金融など重要インフラ産業で、国の防護基準に沿ったサイバー攻撃対策を講じた企業の割合を2031年度末までに100％にする目標を定める方針を固めた。高市政権が掲げる危機管理投資の一環。人工知能（AI）の性能向上によりサイバー攻撃を受ける危険性が高まっており、政府全体でサプライチェーン（供給網）の強化に取り組む狙いがある。近くまとめる日本成長戦略に盛り込む方針だ。防護基準は今夏に策