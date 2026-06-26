NPB(日本野球機構)は26日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第25回中間発表を行いました。投票締め切りまであと２日に迫る中、セ・リーグは前日発表から各部門トップに変動はなし。三塁手部門の阪神・佐藤輝明選手が60万票を突破、すでに外野手部門の森下翔太選手も60万票超え、続く50万票超えも大山悠輔選手と阪神勢の勢いが最終盤でも強くなっています。ファン投票は6月28日が投票締め切りとな