【第26話】 6月26日公開 第26話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は6月26日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第26話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第26話では、ミレニアムが大英帝国海軍の空母を掌握。ヘリから降り立ったのは長髪眼鏡、マスケット銃を持ったヴェアヴォルフで……。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少年画報社