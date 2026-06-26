【デュムダムベルダム】 7月17日 連載開始 【深夜0時のご褒美ごはん】 7月28日 連載開始 【拡大画像へ】 双葉社は6月26日、7月の「webアクション」オリジナル新連載作品を発表した。 新連載は2本となり、いがらしみきお氏によるマンガ「デュムダムベルダム」が7月17日、澤枝すぽこ氏による「深夜0時のご褒美ごはん」が7月28日より連載開始となる。 【デュムダ