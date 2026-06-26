阪和興業が大幅続伸。株価は一時、前日に比べ１０％超の上昇となった。大和証券は２５日、同社株の投資判断を５段階で真ん中の「３（中立）」から２番目の「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は１０６０円から２０００円に見直した。企業価値拡大に向けた取り組みを評価している。同証券では、中長期では海外鉄鋼取り扱い数量増やバイオマス燃料が成長に寄与すると予想。２８年度を最終年度とする新中期経営