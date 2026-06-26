JR西日本によりますと、大雨の影響で、運転を見合わせなどをしていましたが、各線で一部列車の運転が再開されています。 【JR因美線】・智頭～津山間〈上り〉津山（11時33分）発智頭行き〈下り〉智頭（13時2分）発津山行き 【JR姫新線】・上月～津山間〈上り〉津山（12時15分）発佐用行き〈下り〉佐用（13時22分）発津山行き・津山～新見間〈下り〉津山（17時58分）発新見行き〈上り〉新見（18時5