日本ヒュームがしっかり。午後２時ごろに、基礎工事会社の中部基礎（愛知県一宮市）の全株式を８月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されているようだ。 今回の子会社化により、全国規模での施工対応力を強化するとともに、これまで築いてきた全国の協力施工会社との連携を更に深化させ、工事内容や地域特性に応じた最適な施工体制を構築するという。また、施工会社をグループ化することで、