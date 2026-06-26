午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８０３、値下がり銘柄数は７１０、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、建設、不動産など。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS