（桃園空港中央社）台湾の航空会社、エバー（長栄）航空は26日、北部・桃園市の桃園国際空港と米首都ワシントンを結ぶ路線を開設した。ワシントンへの直行便就航は、台湾の航空会社としては初めて。同日、桃園空港で就航式が開かれ、エバー航空の林宝水董事長（会長）や米国の対台湾窓口機関、米国在台協会（AIT）のレイモンド・グリーン台北事務所長（大使に相当）、ワシントン首都圏空港公団（MWAA）のクリッサ・ウェスターラン