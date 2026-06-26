◇米女子ゴルフツアー全米女子プロ第1日（2026年6月25日米ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）メジャー第3戦が開幕し、24年エビアン選手権以来のメジャー2勝目を目指す古江彩佳（25＝富士通）が4バーディー、1ボギーの3アンダー69で回り、首位と6打差の8位で発進した。古江は「落ち着いたゴルフができた。うまく3アンダーで回れた。ほとんどいいショットができた。ところどころミスもあったけ