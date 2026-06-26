STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアから新たなグループ『Howzit』（読み：ハウジー）が結成されたことが26日分かりました。『Howzit』のメンバーは織山尚大さん（22）、西村拓哉さん（23）、黒田光輝さん（22）、檜山光成さん（22）、ヴァサイェガ渉さん（23）の5人です。織山さん、黒田さん、檜山さん、ヴァサイェガさんは元々、2025年11月でグループ活動を終了した『少年忍者』に在籍。また西村さんは関西ジュニアの『Lil かん