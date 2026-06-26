◇MLB アストロズ 2-1タイガース(日本時間26日、コメリカ・パーク)アストロズの今井達也投手がタイガース戦に先発登板し、6回無失点10奪三振で5勝目を挙げました。初回は2死から四球で走者を出しましたが、4番ライリー・グリーン選手を空振り三振。2回、3回は3者凡退とすると、後続をきっちり抑えます。投手戦となる中、6回にテーラー・トラメル選手のソロホームランで1点を先制。今井投手は6回96球、2安打、1四球、無失点の力投。