土砂崩れが起きた現場（26日撮影提供：香川県） 香川県三豊市山本町河内の県道で土砂崩れが発生し、26日午後0時から全面通行止めとなっています。 全面通行止めになっているのは、徳島方面に向かう県道6号（込野観音寺線）です。台風7号などによる大雨が影響したとみられています。香川県が土砂を取り除くとともに、原因を調べています。けが人や物的被害は確認されていません。