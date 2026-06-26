名古屋鉄道が、ポケットモンスター誕生30周年となる2026年、テレビアニメ「ポケットモンスター」とタイアップした「名鉄ポケモンスタンプラリー2026」を開催。また、期間中は、ラッピングトレインの運行や、フォトスポットの設置など、さまざまな連動企画が実施されます☆ 名古屋鉄道「名鉄ポケモンスタンプラリー2026」 開催期間：2026年7月18日（土）〜9月23日（水 ・祝）スタンプ設置箇所：名鉄岐阜駅、名鉄一