元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。約2カ月ぶりの3連敗を喫した西武にエールを送った。25日の楽天戦に敗れ、西武は4月14〜16日のオリックス戦以来、今季3度目の3連敗を喫した。それでも辻氏は「ここ2カ月くらい（カード）負け越しなくやってきた中で、長いシーズン考えたらまだまだこれから」と、大きな痛手ではないと強調した。最下位の楽天に3連敗だが、まだ2位・ソフトバンクと