中道改革連合と立憲民主党、公明党は、党首会談を行い、3党の合流をめぐり、組織や政策などに関する協議体の設置で合意しました。中道改革連合・小川代表「来週以降になりますが、3党の幹事長を中心に組織課題、 選挙対策、政策課題等について丁寧に協議を開始していこう、正式に協議を開始していこうということでご同意をいただきました」協議体は、先週、中道の小川代表が、立憲の水岡代表と公明の竹谷代表に参加を呼びかけたも