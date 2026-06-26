指定暴力団住吉会系「領家一家」の事務所に家宅捜索に入る愛知県警などの捜査員＝26日午後、埼玉県川口市カンボジアの特殊詐欺拠点オーナーとみられる佐々木裕介容疑者（38）が逮捕された事件で、愛知など6県警合同捜査本部は26日、関係先として組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）容疑で、埼玉県川口市の指定暴力団住吉会系領家一家の事務所を家宅捜索した。暴力団による詐欺拠点への関与の実態解明を急ぐ。捜査関係者によると