女優の細川直美が25日に自身のアメブロを更新。友人との京都旅行の最終日の様子を報告した。この日、細川は「京都旅行ブログも終わりとなります」と切り出し「友人が大学生の頃に通ったと言っていたラーメン屋さんで遅めのランチをしました」と報告。提供された料理について「ラーメンスープもチャーハンも黒いよと言われいましたが本当に黒かった笑」と驚いた様子でコメントした。続けて「『中華そば小』で普通サイズ チャーハン