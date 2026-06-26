取引先に売上金の振込先口座を変更させ、入金されたおよそ９０万円をだまし取ったとして、山形市の会社役員の女ら２人が業務上横領の疑いで逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、山形市十日町二丁目に住む会社役員の女（４７）と、本籍が新潟県燕市で住居不定・無職の男（４９）です。 警察によりますと、女と男は２０２３年１２月、勤め先の会社から売上金およそ９０万円を横領した疑いがもたれています。 ２人