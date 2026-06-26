人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日に自身のアメブロを更新。長野県でスズメバチの唐揚げを堪能したことを報告した。この日、桃は「長野に着いて最初の食事は、塩尻駅にある、このお店」と切り出し、訪れた飲食店の個性的なメニューに「めちゃくちゃワクワクしない…？？？」と興奮した様子でコメント。「山賊焼定食」や「馬刺し定食」を堪能したことを明かした。続けて「大スズ