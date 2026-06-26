タレントの北斗晶が25日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と堪能した昼食について明かした。この日、北斗は「用事を済ませた後にパパとちょっと遅めのお昼ご飯にありつけました」と切り出し、昼食に「とんかつ」を選んだことを報告。「お腹が空きすぎてガッツリな物が食べたくて」「なんて素晴らしい食べ物なんだ とんかつ考えた人。本当にありがとう」と絶賛した。続けて、大盛りのキャベツを前に喜ぶ佐々木の写