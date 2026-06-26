26日午後2時26分、気象庁によりますと、県内の地域に出されていた「レベル4 土砂災害危険警報」はすべて解除されました。 土砂災害危険警報は解除されましたが、県内では、26日夕方にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。