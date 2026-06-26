巨人は、２３日・広島戦（マツダ）で移籍後初の猛打賞を記録した松本剛選手の記念グッズを、２６日から受注販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱われる。松本は「２番・右翼」でスタメン出場。移籍後初となる３安打と２打点（２打点）をマークし、チームの勝利に貢献した。商品はＴシャツやフェイスタオルなど５種類。記念すべき打撃シーンがデザインされている。