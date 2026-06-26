◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（２６日・ＺＯＺＯマリン）千葉のＺＯＺＯマリンスタジアムで午後６時開始予定だったロッテ―ソフトバンク戦は悪天候のため中止となった。ロッテはジャクソン、ソフトバンクは大津が先発予定だった。ロッテは２１日まで３連勝と勢いに乗っていたが、２３、２４日の日本ハム戦（エスコン）で２連敗を喫して貯金がなくなり、勝率５割となっていた。ソフトバンクは、２４、２５日と本拠地で