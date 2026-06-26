平口洋法相山口地検岩国支部が岩国検察審査会の審査員11人の氏名を外部に流出させた問題で、平口洋法相は26日の閣議後記者会見で「制度の趣旨に照らせば不適切で、遺憾だ」と述べた。「検察当局は事案を把握した後、関係者に謝罪し、再発防止に向けた取り組みも行った」とも説明した。山口地検によると、審査員を刑事告訴した人物に、審査員の氏名が記載された書面を交付した。黒塗り処理などをしないまま送った可能性がある。