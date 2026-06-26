気象庁は26日午後2時43分、千葉県北東部、南部に竜巻注意情報を出した。気象庁は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっているとして、空の様子に注意を呼びかけた。また雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努め、落雷、ひょう、急な強い雨にも注意するよう呼びかけている。この情報は、26日午後3時50分まで有効。