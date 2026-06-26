松屋は、6月30日(火)10時から「豚ロースネギ塩丼」「豚ロース焼肉定食」を販売する。きめ細かくやわらかな肉質と、噛むたびに広がる脂の甘みが特徴の豚ロースを使用した新たな定番メニュー。また、7月7日(火)10時からは「生姜焼き定食」もレギュラーメニューとして販売する。豚ロース焼肉定食の画像はこちら〈商品ラインアップ(価格は税込)〉◆豚ロースネギ塩丼(小盛)価格:600円◆豚ロースネギ塩丼(並盛)価格:630円◆豚ロースネギ