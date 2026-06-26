ドジャースのブレーク・スネル投手（33）が25日（日本時間26日）、ロサンゼルス・スタジアムで行われたサッカーW杯の米国−トルコ戦を観戦した。自身のインスタグラムのストーリーズで公開した。スネルはヘイリー夫人と試合を観戦。スタジアムの大型ビジョンに自身が映し出されると、拍手などで応じた。カリフォルニアポストのマイケル・ドゥアルテ記者も自身のX（旧ツイッター）でスネルが観戦したことを報告。同記者は他に