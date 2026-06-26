北朝鮮の金正恩総書記が、韓国への攻撃を念頭に置いた弾道ミサイルの弾頭の威力やロケット砲の性能を確認する試験を視察しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は25日、弾道ミサイルの弾頭部分の威力を確認する試験を視察しました。詳しい性能は明らかにしていませんが、「敵の飛行場、港湾、電力施設などの致命的な破壊が目的だ」としています。このほか、精密誘導システムを導入し射程を90キロに伸ばしたロケット砲の性