寺島進、5か月ぶりに再会した「愛車」を公開俳優の寺島進さんが2026年5月25日、自身のXを更新し愛車に関する近況を投稿しました。一体どのようなクルマに乗っているのでしょうか。映っていたのは、日産のフラッグシップセダン「プレジデント」です。【画像】超カッコいい！ これが「寺島進」の「高級セダン」です！プレジデントは1965年の初代登場以来、VIPを後部座席に乗せることを前提としたショーファードリブンセダンと